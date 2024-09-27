

Пололикашвили: Вместе мы сможем создать туристический сектор, который не только реагирует на конфликты, но и мешает и разрешает их

27.09.2024 20:22





«Без мира не существует туризма, и в то же время туризм может установить мир», — заявил генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН Зураб Пололикашвили во время своего выступления на открытии мероприятия Всемирного дня туризма.



По его словам, туризм – это не только экономический рост, это тема мира.



«Война повсюду вокруг нас. Многие из нас не только видели войну по телевизору или в газетах, мы жили в ней. Каждый день мы видим, как страдают мирные жители, особенно женщины и дети. Мы видим, как травмировано все население, разрушена экономика стран. Мы видим геополитическую напряженность, неравенство, дезинформацию и климатический кризис», — заявил Зураб Пололикашвили.



Пололикашвили отметил, что после двух мировых войн туризм использовался как средство восстановления и укрепления мира между народами.



«Я вижу будущее, в котором ООН и все партнеры будут работать рука об руку ради более справедливого и мирного мира. Вместе мы сможем создать туристический сектор, который не только реагирует на конфликты, но и мешает и разрешает их», — заявил генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН.



В этом году Грузия впервые принимает Всемирный день туризма. В рамках мероприятия проводятся различные дискуссионные панели, на которых спикеры обсуждают актуальные вопросы в сфере туризма.





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