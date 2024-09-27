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Хуцишвили: Грузия стабильно продвигается к поставленным стратегическим целям
27.09.2024 20:23
«Грузия стабильно продвигается к поставленным стратегическим целям: страна получила статус кандидата в Европейский союз, завершаются критически важные инфраструктурные проекты, тем самым укрепляется возможность соединения через «Средний коридор», и развивается человеческий капитал», — заявил министр финансов Лаша Хуцишвили в ходе своего выступления на бизнес-сессии менеджеров банка, состоявшейся в рамках 9-го годового собрания Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ).
По его словам, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций уже добился значительных успехов, инвестируя в различные проекты по улучшению инфраструктуры и окружающей среды по всей Азии.
Как отметил министр финансов, диверсификация финансовых инструментов и поддержка членов является тем инструментом, который обеспечивает финансирование в национальной валюте отдельных проектов и уравновешивает риски, возникающие из-за колебаний валютных курсов.
«Мы считаем, что Азиатский банк инфраструктурных инвестиций находится на правильном пути, концентрируясь на наиболее насущных приоритетах и оставаясь ценным для стран-членов», — заявил он.
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