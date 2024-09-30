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ВВП Грузии в августе 2024 года вырос на 12%
30.09.2024 13:14
Согласно предварительным данным Национальной службы статистики Грузии, опубликованным 30 сентября, в августе 2024 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года реальный валовой внутренний продукт (ВВП) страны увеличился на 12%.
В августе 2024 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года существенный вклад в рост внесли следующие отрасли: профессиональная и научно-техническая деятельность; информация и коммуникация; строительство; финансовая и страховая деятельность; деятельность и торговля, связанные с недвижимостью. В энергетическом секторе наблюдалась тенденция снижения.
По данным Службы статистики, средние темпы роста ВВП в январе-августе составляют 10%.
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