

Парламент ожидает от правительства представления проекта госбюджета на 2025 год

30.09.2024 17:48





Парламент ожидает от правительства представления проекта госбюджета на 2025 год - согласно закону, финансовый документ вместе с приложенными материалами должен поступить в высший законодательный орган не позднее 1 октября.



В связи с бюджетом на следующий год назначено заседание бюро парламента, которое начнется 1 октября в 12:00. Бюро определяет график обсуждения бюджета.



Проект бюджета изначально передается на рассмотрение парламентским комитетам, фракциям и политическим группам, для чего у них есть 2-недельный срок.



С учетом закона проект бюджета с замечаниями и мнениями парламентских комитетов, фракций и отдельных депутатов должен быть возвращен правительству не позднее 22 октября. После этого переработанный вариант должен быть возвращен в парламент к 5 ноября, после чего бюджетный процесс продолжится в формате пленарного заседания.



Новый бюджет будет утвержден парламентом нового состава - окончательный вариант финансового документа должен быть принят парламентом не позднее третьей пятницы декабря.





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