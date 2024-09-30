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Парламент ожидает от правительства представления проекта госбюджета на 2025 год
30.09.2024 17:48
Парламент ожидает от правительства представления проекта госбюджета на 2025 год - согласно закону, финансовый документ вместе с приложенными материалами должен поступить в высший законодательный орган не позднее 1 октября.
В связи с бюджетом на следующий год назначено заседание бюро парламента, которое начнется 1 октября в 12:00. Бюро определяет график обсуждения бюджета.
Проект бюджета изначально передается на рассмотрение парламентским комитетам, фракциям и политическим группам, для чего у них есть 2-недельный срок.
С учетом закона проект бюджета с замечаниями и мнениями парламентских комитетов, фракций и отдельных депутатов должен быть возвращен правительству не позднее 22 октября. После этого переработанный вариант должен быть возвращен в парламент к 5 ноября, после чего бюджетный процесс продолжится в формате пленарного заседания.
Новый бюджет будет утвержден парламентом нового состава - окончательный вариант финансового документа должен быть принят парламентом не позднее третьей пятницы декабря.
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