

Согласно первоначальному проекту бюджета 2025 года, запланирован рост экономики на 5,5%

30.09.2024 20:03





Правительство Грузии представило в парламент первоначальную версию бюджета на 2025 год. Информацию об этом публикует Минфин.



«Как известно, реальный экономический рост в 2021-2022 годах достиг двузначного показателя. Несмотря на высокие базовые показатели, положительные тенденции сохранились и в 2023 году, в частности, вместо изначально прогнозируемых 5,0% реальный экономический рост составил 7,5%.



В сумме в 2021-2023 гг суммарный показатель реального роста экономики составил 32,0%, а номинальный валовой внутренний продукт по сравнению с 2020 годом увеличился на 63% и превысил 80 миллиардов 246 миллионов лари.



В 2024 году экономические тенденции также выше по сравнению с запланированными.



В частности, в конце 2023 года прогноз реального экономического роста текущего года был определен в размере 5,2%, а прогноз номинального показателя валового внутреннего продукта составил 85 миллиардов 980 миллионов лари.



В первом полугодии реальный экономический рост составил 9,1%, с учетом чего прогнозный показатель годового роста был пересмотрен и вместо 5,2% определен в размере 8,2%, а прогноз номинального показателя ВВП составляет 89 миллиардов 608 миллионов лари.



Высокие экономические показатели позволили в кратчайшие сроки осуществить значительную фискальную консолидацию и в результате снизить показатель долга правительства.



В частности, дефицит совокупного бюджета, увеличившийся в 2020 году в результате пандемии до 9,3% ВВП, к концу 2022 года вернулся к определенному законом показателю в 3%, а с 2023 года его показатель находится на уровне 2,5% ВВП (в номинальном выражении дефицит сократится более чем на 2 миллиарда 400 миллионов лари).



Объем долга правительства с 60,2% в 2020 году опустился в 2022 году ниже безопасного показателя в 40% ВВП, и убывающая динамика его сокращения продолжится.



Несмотря на аналогичную фискальную консолидацию, по сравнению с 2021 годом объем совокупного бюджета в 2024 году увеличился более чем на 7 миллиардов лари.



Что касается проекта бюджета на 2025 год, то бюджет следующего года по-прежнему планируется с консервативным подходом и учитываются следующие макроэкономические параметры:



• Реальный экономический рост планируется в размере 5,5%, а в среднесрочной перспективе прогноз реального экономического роста составляет 5,3%;

• Номинальный прогноз ВВП определен в размере 97,4 млрд лари, а валовой внутренний продукт в расчете на душу населения превышает 9600 долларов.

• К 2028 году прогнозируется рост номинального валового внутреннего продукта до 123,0 млрд лари, что в пересчете на душу населения превысит 12 000 долларов;

• Налоговые доходы совокупного бюджета определены в размере 24,4 млрд лари, что составляет 25,1% ВВП;

• Совокупный дефицит бюджета составляет 2,5% ВВП, а долг правительства - в пределах 36,8% ВВП.

• В рамках вышеназванных показателей расходная часть бюджета 2025 года составляет в сумме 31,2 млрд лари, в рамках которых полностью финансируются взятые государством обязательства.



В социальном направлении:



Финансирование министерства для финансирования программ здравоохранения и социальной защиты увеличено более чем на 870,0 млн лари.



Образование:



Финансирование в направлении образования и науки увеличилось более чем на 370,0 млн лари.



В обороне и безопасности:



Финансирование Минобороны, МВД и Службы безопасности увеличивается более чем на 330 миллионов лари, в рамках чего будет осуществлено 10% - е повышение зарплат полицейских и солдат;



На развитие оборонной инфраструктуры и возможностей предусмотрено 410,0 млн лари;



Инфраструктура



Всего на развитие инфраструктуры из бюджета будет направлено более 7,0 млрд лари.



Зарплаты госслужащих



В 2022 году в соответствии с изменениями, внесенными в законодательство, регулирующее оплату труда публичных служащих, в 2025 году предусмотрено повышение оплаты труда работников бюджетных организаций на 10%.



Рассмотрение первоначальной версии бюджета на 2025 год согласно бюджетному процессу, продолжится в парламенте, где будут отражены высказанные предложения и мнения, а окончательная версия будет принята в декабре», говорится в информации.





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