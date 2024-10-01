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Греческая Sky Express приступает к полетам по направлению Афины-Тбилиси-Афины
01.10.2024 12:44
На авиарынок Грузии выходит греческая авиакомпания Sky Express. По данным Агентства гражданской авиации, с 27 октября текущего года Sky Express будет выполнять регулярные рейсы по направлению Афины-Тбилиси-Афины.
Полеты будут выполняться три раза в неделю, каждый понедельник, среду и субботу, на самолете Airbus 320.
24 сентября Агентство гражданской авиации Министерства экономики и устойчивого развития Грузии предоставило авиакомпании необходимое разрешение на регулярные авиаперевозки.
На сегодняшний день рейсы между Грузией и Греческой Республикой осуществляют авиакомпании Airlines и Wizz Air, они совершают рейсы из Афин и Салоников по направлению в Тбилиси и Кутаиси.
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