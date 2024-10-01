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Правительство Грузии рассчитало госбюджет 2025 из расчета роста ВВП в 5,5%
01.10.2024 17:08
Правительство Грузии представило в парламент проект госбюджета на 2025 год, исходя из прогноза экономического роста в 5,5%.
Согласно проекту, поступления в госбюджет в 2025 году увеличатся на 2,3 миллиарда лари по сравнению с госбюджетом этого года и составят около 26,9 миллиарда лари.
Объем ассигнований госбюджета вырастет примерно на 2 миллиарда лари и составит около 27 миллиардов лари.
▪️ Прогноз по совокупному дефициту бюджета на уровне 2,5%;
▪️ Правительственный долг 36,8% к ВВП;
▪️ Номинальный валовой внутренний продукт прогнозируется на уровне 97,4 миллиарда лари.
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