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Правительство Грузии рассчитало госбюджет 2025 из расчета роста ВВП в 5,5%


01.10.2024   17:08


Правительство Грузии представило в парламент проект госбюджета на 2025 год, исходя из прогноза экономического роста в 5,5%.

Согласно проекту, поступления в госбюджет в 2025 году увеличатся на 2,3 миллиарда лари по сравнению с госбюджетом этого года и составят около 26,9 миллиарда лари.

Объем ассигнований госбюджета вырастет примерно на 2 миллиарда лари и составит около 27 миллиардов лари.

▪️ Прогноз по совокупному дефициту бюджета на уровне 2,5%;
▪️ Правительственный долг 36,8% к ВВП;
▪️ Номинальный валовой внутренний продукт прогнозируется на уровне 97,4 миллиарда лари.


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