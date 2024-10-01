

Правительство Грузии рассчитало госбюджет 2025 из расчета роста ВВП в 5,5%

01.10.2024 17:08





Правительство Грузии представило в парламент проект госбюджета на 2025 год, исходя из прогноза экономического роста в 5,5%.



Согласно проекту, поступления в госбюджет в 2025 году увеличатся на 2,3 миллиарда лари по сравнению с госбюджетом этого года и составят около 26,9 миллиарда лари.



Объем ассигнований госбюджета вырастет примерно на 2 миллиарда лари и составит около 27 миллиардов лари.



▪️ Прогноз по совокупному дефициту бюджета на уровне 2,5%;

▪️ Правительственный долг 36,8% к ВВП;

▪️ Номинальный валовой внутренний продукт прогнозируется на уровне 97,4 миллиарда лари.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





