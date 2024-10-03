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Проектом госбюджета Грузии на 2025 год предумсотрено сокращение иностранных грантов на 61%
03.10.2024 17:21
Власти Грузии ожидают сокращения грантов от международных донорских организаций и иностранных государств более чем на 60%. Такие цифры отражены в проекте госбюджета на 2025 год. Правительство Грузии сегодня представило документ парламенту.
Согласно проекту бюджета, в 2025 году в виде грантов в бюджет поступит 58,3 млн лари. Эта сумма на 91,5 млн лари меньше грантовых поступлений по бюджету текущего года.
Больше всего, как ожидается, сократится помощь ЕС – с 107,4 до 15 млн лари, пишет bm.ge. В частности, больше не будет финансироваться программа Евросоюза по территориальному развитию. В 2024 году по ней Грузии выделили 63 млн лари. Также «0» значится в поступлениях по программам развития навыков, развития сельских районов, устойчивого управления.
Заместитель министра финансов Георгий Какауридзе указал, что документ черновой. Окончательный вариант бюджета утвердят в декабре. Какауридзе ожидает, что размер грантов увеличится.
«Гранты, в данном случае, представлены только той суммой, которая уже согласована, хотя в разделе грантов планируется инициировать несколько новых проектов, которые охватывают как гранты с бюджетной помощью, так и софинансирование инвестиционных проектов. В окончательном варианте бюджета суммы грантов обязательно будут увеличены, но пока не будет перечня конкретных проектов, на которые пойдут эти деньги, эти средства, конечно же, не будут отражены в бюджете», — сказал Какауридзе журналистам.
Какауридзе уверен, что «увеличить ресурсы» в бюджете 2025 года они смогут и за счет высокого экономического роста.
Замминистра финансов ушел от прямого ответа на вопрос о возможной связи уменьшения грантов с политикой «Грузинской мечты». Он указал, что их доля к общему объему бюджета Грузии всегда была «достаточно низкой».
25 июня глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объявил о начале пересмотра финансовой помощи правительству Грузии. Это стало первой реакцией Брюсселя на принятие в стране закона об иноагентах.
9 июля ЕС заморозил выделение Грузии военной помощи в размере 30 млн евро. Впоследствии грузинские СМИ и оппозиционные политики сообщали о целом ряде программ, финансирование которых приостановил ЕС или отдельные европейские страны.
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