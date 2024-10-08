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В I полугодии за разговоры по телефону во время вождения автомашины выписано штрафов на сумму более 1,5 млн лари
08.10.2024 13:12
За первое полугодие текущего года МВД зарегистрировало 51 964 административных правонарушения за использование водителями телефонов мобильной связи во время управления транспортным средством. Больше всего штрафов патрульная полиция выписала в Тбилиси. Всего за первое полугодие санкция была применена в 14 855 случаях.
Согласно Кодексу об административных правонарушениях, использование водителем мобильного телефона во время управления транспортным средством влечет за собой штраф в размере 30 лари.
Судя по количеству нарушений, выявленных в первом полугодии, МВД оштрафовало водителей за использование мобильных телефонов на общую сумму более 1,5 млн лари.
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