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Нацбанк Грузии продал почти 50 млн долларов для поддержания курса лари
08.10.2024 19:27
Курс национальной валюты опять начал снижаться с середины сентября. Регулятор объяснил это «ажиотажным спросом» и разовыми крупными операциями, связанными с выплатой дивидендов.
Всего Нацбанк вынес на аукцион 60 млн долларов, но востребованы оказались не все.
Это четвертая валютная интервенция Нацбанка в этом году. С января по сегодняшний день для поддержания курса лари было продано 217 млн долларов.
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