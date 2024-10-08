

Нацбанк Грузии продал почти 50 млн долларов для поддержания курса лари

08.10.2024 19:27





Курс национальной валюты опять начал снижаться с середины сентября. Регулятор объяснил это «ажиотажным спросом» и разовыми крупными операциями, связанными с выплатой дивидендов.



Всего Нацбанк вынес на аукцион 60 млн долларов, но востребованы оказались не все.



Это четвертая валютная интервенция Нацбанка в этом году. С января по сегодняшний день для поддержания курса лари было продано 217 млн долларов.





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