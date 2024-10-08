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Нацбанк Грузии продал почти 50 млн долларов для поддержания курса лари


08.10.2024   19:27


Курс национальной валюты опять начал снижаться с середины сентября. Регулятор объяснил это «ажиотажным спросом» и разовыми крупными операциями, связанными с выплатой дивидендов.

Всего Нацбанк вынес на аукцион 60 млн долларов, но востребованы оказались не все.

Это четвертая валютная интервенция Нацбанка в этом году. С января по сегодняшний день для поддержания курса лари было продано 217 млн долларов.


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