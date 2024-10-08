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ЕС сообщил о потере Грузией 121 миллионов евро помощи на различные проекты
08.10.2024 19:48
Грузия теряет помощь ЕС в размере 121 млн евро в результате отката демократии в стране.Об этом сообщило представительство Евросоюза в Грузии на основании данных генерального директората Еврокомиссии по политике соседства и переговорам о расширении (DG NEAR).
Это суммы, выделенные в том числе с 2022 и 2023 годов, и предназначавшиеся непосредственно для правительственных проектов в Грузии.
▪️ По 2022 году — остановлены 12 млн евро;
▪️ По 2023 году — остановлены 72 млн евро;
▪️ По 2024 году — остановлены 37,3 млн евро.
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