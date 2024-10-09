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Междугородние маршрутки заменят на автобусы к 2025 году
09.10.2024 21:03
Изменения коснутся маршрутов между Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Зугдиди и Телави. Новые правила вступят в силу 1 июня 2025 года, пишет Business Press News, со ссылкой на Минэкономики.
Кроме того, в Министерстве экономики и устойчивого развития изданию сообщили, что изменения коснутся и пассажирских перевозок на дальние расстояния в населенных пунктах Грузии, находящихся на расстоянии более 150 км.
Кстати, в сентябре запустили новые автобусы из Тбилиси в Рустави. Стоимость проезда для обычных граждан — 2,5 лари, для людей с инвалидностью — 1,5, а для студентов — 1 лари.
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