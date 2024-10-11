

Техосмотр автомашин в Грузии может подорожать

11.10.2024 11:41





В Грузии ожидается повышение цен на технический осмотр автомобилей. Об этом сообщил журналстам директор центра технического осмотра ООО "Гива" Георгий Кенчадзе.



«Число обращений увеличилось, потому что количество транспортных средств увеличивается. В связи с этим необходимо увеличить количество инспекторов. Чем больше транспортных средств проверяют, тем больше изнашиваются эти устройства, которые очень дороги. Замена мелких деталей несколько дней назад обошлась нам в 80 тысяч лари.



Выросли цены на электроэнергию и топливо, а также зарплату сотрудников. Зарплата инспекторов составляет 2000 лари, но даже этого сегодня недостаточно. Для того, чтобы удержать персонал, необходимо соответствующее возмещение труда. Поэтому необходимо на определенную сумму увеличить плату за техосмотр", - сказал Георгий Чикадзе.



В центрах техосмотра уже несколько месяцев говорят о необходимости повышения цен, в связи с этим ведутся консультации. Пересмотра платы за техосмотр не было уже 5 лет, а текучесть кадров катастрофически высока. Для информации сообщается, что техосмотр может подорожать на 30 лари. Соответственно, если правительство решит увеличить плату, она за технический осмотр легкового автомобиля увеличится до 90 лари вместо нынешних 60 лари.



Помимо необходимости изменения цен, директор ООО «Гива» Георгий Кенчадзе рассказал также о планируемых изменениях в сфере технического осмотра и отметил, что приветствует ужесточение надзора, которое запланировано на следующий год.



Напоминаем, что с 2025 года вступят в силу новые правила работы центров техосмотра. В частности, за нарушение технических регламентов при проверке автотранспортных средств центром периодического технического осмотра устанавливаются штрафы.



В частности, если при проверке автотранспортных средств и их прицепов центр периодического технического осмотра не зафиксировал дефекты, при опасном нарушении - штраф в размере 5000 лари, важном - 2000 лари, незначительном - 500 лари. Контролировать это будет поручено Агентству наземного транспорта.





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