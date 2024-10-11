

Открылась Батумская объездная дорога

11.10.2024 16:11





Для автотранспорта открылась 14-километровая Батумская объездная дорога.



В рамках проекта строительства Батумской объездной дороги была построена двухполосная асфальтобетонная магистраль протяженностью 14 км, включающая 20 мостов и пять тоннелей.



Новая магистраль построена в полном соответствии с международными нормами и стандартами безопасности дорожного движения, где приняты все меры безопасности дорожного движения и по самым высоким стандартам предусмотрена система дорожного освещения.



Батумская объездная дорога обходит и полностью освобождает город от транзитного движения. Новая дорога начинается в Махинджаури и заканчивается в Хелвачаури. На объездной дороге расположены четыре транспортные развязки, которые позволяют транспорту соединяться с окрестными поселками и основными улицами, ведущими в Батуми.



До строительства Батумской объездной дороги автотранспорт, в том числе международный транзит, перемещался в жилых и туристических районах, что затрудняло движение транспорта и создавало пробки. Батумская объездная дорога вместе с Кобулетской объездной дорогой полностью разгрузит транспортное движение в курортной зоне Аджарии, улучшит условия жизни и отдыха в городе. Новая дорога будет существенно способствовать увеличению пропускной способности и транзитного грузооборота.



Батумская объездная дорога является частью европейского маршрута Запад-Восток (E70), который начинается в Испании и, проходя через восемь стран, заканчивается в Поти. Этот международный коридор важен для торговых отношений между государствами Западной и Восточной Европы, для туристических поездок и культурных связей.



Проект строительства Батумской объездной дороги был осуществлен в рамках кредитов, полученных от Азиатского банка развития (ADB) и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (AIIB), и при софинансировании государственного бюджета. Стоимость проекта составила 330 миллионов лари.





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