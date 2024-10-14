

Объем денежных переводов из Азербайджана в Грузию сократился

14.10.2024 23:34





По итогам первого полугодия 2024 года объем денежных переводов физических лиц из Азербайджана в Грузию составил 25,13 миллиона долларов.



Согласно расчетам BMG на основе данных Центрального банка Азербайджана, данный показатель сократился на 3 процента, или на 777 тысяч долларов по сравнению с показателем аналогичного периода 2023 года.



Доля переводов в Грузию в общем объеме переводов составляет 9,7 процента.



По итогам 2023 года объем денежных переводов физических лиц из Азербайджана в Грузию составил 58,849 миллиона долларов.



Объем денежных переводов физических лиц из Азербайджана в зарубежные страны в прошлом году составил 550,126 миллиона долларов.





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