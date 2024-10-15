

На строительство нового здания для полиции в Кеда потратят 4 миллиона

15.10.2024 12:16





Министерство внутренних дел Грузии планирует построить административное здание в посёлке Кеда. МВД объявило тендер на строительство и благоустройство прилегающей территории на сумму 4,8 миллиона лари.



Согласно проекту, здание для районного управления полиции Кеда будет построено на земельном участке площадью 3 450 квадратных метров в посёлке Кеда.



«Проектируемое здание представляет собой двухэтажное монолитное железобетонное сооружение с крышей с небольшим уклоном. Проектируемый участок граничит с севера и востока с рекой Аджарисцкали, а с запада и юга — с асфальтированной дорогой. Основные части фасада здания будут облицованы травертином, также предусмотрена штукатурка и покраска в так называемой мюнхенской технике. На цокольном этаже и ступенях лестницы будут уложены базальтовые плиты. Двери, окна и витражи будут выполнены из темного изолированного алюминия.



На территории будут посажены деревья, обустроены озеленённые зоны, возведено вспомогательное здание и открытая парковка. Будет установлено освещение.



Общая площадь здания составит 1 178,75 квадратных метра, а площадь вспомогательного здания — 111,07 квадратных метра», — указано в проекте.



Прием предложений по электронному тендеру начнётся 27 октября 2024 года и завершится 1 ноября. Предполагаемая стоимость закупки составляет 4 813 113 лари.



Согласно условиям тендера, работы будут финансироваться из государственного бюджета на 2024-2025 годы.



Работы должны быть завершены в течение 400 дней с момента заключения контракта с победителем тендера.



«Гарантийный срок на выполненные работы, использованные материалы, оборудование и агрегаты составит 2 года с момента подписания акта приёмки, 4 года на дизельные генераторы, 5 лет на пригодность крыши и 25 лет на железобетонные конструкции», — указано в тендере.





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