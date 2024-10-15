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В Аджарии проводятся мероприятия по борьбе с азиатским мраморным клопом
15.10.2024 12:27
Национальное агентство продовольствия, совместно с Министерством сельского хозяйства Аджарии, проводит обработку в муниципалитете Кеда с использованием специализированной техники и метода термического тумана для борьбы с азиатским мраморным клопом.
В регионе активно проводятся мероприятия по борьбе с вредителем, помимо термического тумана используется технология холодного опрыскивания, а также точечная обработка на специальных станциях.
На данный момент в муниципалитете Кеда обработано 5 500 гектаров. Агентство активно сотрудничает с местными властями, которые участвуют в информировании населения и обеспечении эффективного функционирования системы своевременных предупреждений.
Мероприятия по обработке планируются в координации с пчеловодами и проводятся в вечерние часы с соблюдением всех норм безопасности.
Национальное агентство продовольствия проводит обработку термическим туманом во всех муниципалитетах Аджарии. Мероприятия по обработке будут активно продолжаться в регионе до конца октября.
На данный момент в Аджарии уже обработано 28 500 гектаров.
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