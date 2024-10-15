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В Аджарии проводятся мероприятия по борьбе с азиатским мраморным клопом


15.10.2024   12:27


Национальное агентство продовольствия, совместно с Министерством сельского хозяйства Аджарии, проводит обработку в муниципалитете Кеда с использованием специализированной техники и метода термического тумана для борьбы с азиатским мраморным клопом.

В регионе активно проводятся мероприятия по борьбе с вредителем, помимо термического тумана используется технология холодного опрыскивания, а также точечная обработка на специальных станциях.

На данный момент в муниципалитете Кеда обработано 5 500 гектаров. Агентство активно сотрудничает с местными властями, которые участвуют в информировании населения и обеспечении эффективного функционирования системы своевременных предупреждений.

Мероприятия по обработке планируются в координации с пчеловодами и проводятся в вечерние часы с соблюдением всех норм безопасности.

Национальное агентство продовольствия проводит обработку термическим туманом во всех муниципалитетах Аджарии. Мероприятия по обработке будут активно продолжаться в регионе до конца октября.

На данный момент в Аджарии уже обработано 28 500 гектаров.


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