

В январе-сентябре 2024 года внешняя торговля Грузии выросла на 3,7%

15.10.2024 13:24





Согласно экспресс-данным Национальной службы статистики Грузии, опубликованным 15 октября, в январе-сентябре 2024 года внешнеторговый оборот товаров в Грузии составил 16,779 млрд долларов США, что на 3,7% больше, чем за соответствующий период предыдущего года.



По данным Службы статистики, экспорт увеличился на 4,1% и составил 4,787 млрд долларов США, а импорт увеличился на 3,6% до 11,992 млрд долларов США. Отрицательное торговое сальдо составило 7,206 млрд долларов США, что составляет 42,9% внешнеторгового оборота.



Подробные данные по внешней торговле Грузии Служба статистики опубликует 21 октября.





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