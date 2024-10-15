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Опубликована статистика по безработице среди молодежи
15.10.2024 20:31
Из 576,4 тыс. молодых людей в возрасте 15-29 лет в Грузии 26,7% являются безработными, при этом большинство из 191,7 тыс. занятых людей, 48,7%, имеют только полное общее образование.
По данным, опубликованным на сайте Национальной статистической службы Грузии, численность рабочей силы составляет 261,6 тыс. молодых людей в возрасте 15-29 лет, из которых 191,7 тыс. человек являются занятыми (155,0 тыс. человек — занятые, 36,7 тыс. человек — самозанятые), 69,9 тыс. человек — безработные.
Что касается показателей занятости населения в возрасте 15-29 лет по достигнутому уровню образования, то 6% занятых имеют только начальное или основное образование; 48,7% — полное общее; 8,3% — профессиональное; самый высокий показатель без образования — 0,1% — 37,0%.
Статистика также отражает уровень образования безработных — среди безработной молодежи в возрасте 15-29 лет 24,1% имеют высшее образование; 63,2% — полное общее образование; 7,5% — начальное или базовое образование; профессиональное — 5,1%; без образования — 0,1%.
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