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Международные торговые сети притормозили долгосрочные контракты с грузинскими экспортерами


16.10.2024   18:04


Международные торговые сети последнее время воздерживаются от подписания долгосрочных контрактов с грузинскими экспортерами. Об этом в интервью BPN заявила член наблюдательного совета Ассоциации развития экспорта Гванца Меладзе.

По ее словам, причиной этого являются происходящие в стране политические процессы и ожидание возможных санкций.

«Мы видим, что заключения новых партнерских, долгосрочных соглашений фактически не происходит уже, наверное, 3-4 месяца… В основном это связано с тем, что международные торговые сети не хотят иметь неприятности, пока все не прояснится, они не хотят, чтобы с нами развивался белорусский сценарий, а затем пришлось отменить какие-то контакты», — сказала Меладзе.

Западные партнеры Грузии последние месяцы заявляют об откате демократии в Грузии в связи с рядом шагов и заявлений правительства и правящей партии «Грузинская мечта». В ЕС в настоящее время приостановлен процесс к переходу о переговорам о приеме Грузии в Евросоюз, заблокирован ряд программ и финансовая помощь. О пересмотре отношений с Тбилиси заявили США. И Вашингтон и Брюссель заявляют, что ждут парламентских выборов в Грузии 26 октября, которые станут «испытанием демократии».


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