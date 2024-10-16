

Международные торговые сети притормозили долгосрочные контракты с грузинскими экспортерами

16.10.2024 18:04





Международные торговые сети последнее время воздерживаются от подписания долгосрочных контрактов с грузинскими экспортерами. Об этом в интервью BPN заявила член наблюдательного совета Ассоциации развития экспорта Гванца Меладзе.



По ее словам, причиной этого являются происходящие в стране политические процессы и ожидание возможных санкций.



«Мы видим, что заключения новых партнерских, долгосрочных соглашений фактически не происходит уже, наверное, 3-4 месяца… В основном это связано с тем, что международные торговые сети не хотят иметь неприятности, пока все не прояснится, они не хотят, чтобы с нами развивался белорусский сценарий, а затем пришлось отменить какие-то контакты», — сказала Меладзе.



Западные партнеры Грузии последние месяцы заявляют об откате демократии в Грузии в связи с рядом шагов и заявлений правительства и правящей партии «Грузинская мечта». В ЕС в настоящее время приостановлен процесс к переходу о переговорам о приеме Грузии в Евросоюз, заблокирован ряд программ и финансовая помощь. О пересмотре отношений с Тбилиси заявили США. И Вашингтон и Брюссель заявляют, что ждут парламентских выборов в Грузии 26 октября, которые станут «испытанием демократии».





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