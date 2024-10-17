

И.о. главы Нацбанка Грузии получила самую низкую оценку в рейтинге Global Finance

17.10.2024 14:54





Международное финансовое издание Global Finance присвоило Натии Турнава самый низкий балл среди менеджеров центральных банков европейского региона.



Редакторы журнала Global Finance оценивают глав центральных банков мира, используя латинский алфавит по шкале от A до F, где A+ — самый высокий показатель, а F — самый низкий.



Контроль над инфляцией, экономический рост и связанные с ним кратко- и среднесрочные цели, стабильность валюты и денежно-кредитная политика являются основными критериями, по которым издание оценивает работу управляющих центральных банков.



Согласно этим оценкам, исполняющая обязанности президента Национального банка Грузии (НБГ) Натия Турнава оказалась на последнем месте рейтинга с баллом D.



Для сравнения, предшественник Натии Турнава Коба Гвенетадзе за годы, с 2018 по 2022 год, получил от Global Finance балл А.



Как пишет издание, назначение Турнава на упомянутую должность произошло на фоне политических разногласий, хотя «это была наименьшая из ее проблем, поскольку она и Национальный банк Грузии были вовлечены «втянуты во все более ожесточенные политические разногласия».



«Были подняты вопросы по ее решению в сентябре 2023 года, когда она не смогла обеспечить соблюдение международных санкций в отношении бывшего генерального прокурора Грузии Отара Парцхаладзе, который тесно связан с президентом России Владимиром Путиным, заявив, что замораживание активов грузинского гражданина может быть осуществлено внутри страны только грузинским судом. Ее спорная позиция привела к трем отставкам высшего руководства НБГ и упреку со стороны президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая призвала ее уйти в отставку.



Турнава также была вынуждена тратить иностранную валюту для поддержки лари в мае прошлого года, несмотря на яростное сопротивление всех других политических партий, президента и ЕС, который впоследствии приостановил переговоры о членстве с Грузией. Это произошло в разгар антиправительственных демонстраций против так называемого закона об иностранных агентах.



По данным Fitch Ratings, международные резервы упали с пикового значения в $5,4 млрд в августе 2023 года до $4,6 млрд в июне этого года, и это снижение началось вскоре после начала полномочий Турнава.



Она не сделала ничего, чтобы развеять опасения по поводу своих действий в сентябре прошлого года, а ее близость к правящей партии «Грузинская мечта» подорвала доверие.



В июне рейтинговое агентство Fitch предупредило, что «воспринимаемые риски для независимости НБГ могут подорвать доверие к политике, потенциально ослабив способность небольшой, открытой и долларизированной экономики Грузии реагировать на внешние потрясения».



Что касается денежно-кредитной политики, то НБГ придерживался в целом жесткой стратегии, снизив ставки до 8% в мае, против инфляции в 2% в то время, хотя высокий уровень долларизации влияет на трансмиссию политики. Инфляция достигла пика в 2,2% в июне, затем снизилась до 1% к августу», — указано в публикации.



По данным Global Finance, лидерами рейтинга в европейском регионе являются менеджеры центральных банков Дании и Швейцарии.





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