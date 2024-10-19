

Логистический транспортный узел вблизи Тбилиси «начнет работу в январе 2025 года»

19.10.2024 11:33





Делегация AD Ports Group, возглавляемая министром Ахмедом бин Али Аль Саягом, прибыла в Тбилиси для встречи с Первым вице-премьером Грузии Леваном Давиташвили. Основной темой переговоров был прогресс в строительстве Тбилисского сухого порта, который представляет собой новый таможенно-складской и железнодорожный интермодальный логистический узел.



Этот объект планируется ввести в эксплуатацию в январе 2025 года, что позволит связать производственные центры Западной Азии с рынками Восточной Европы через Средний торговый коридор, используя сеть сухопутных и морских портов Казахстана, Азербайджана, Армении, Грузии и Турции.



В 2024 году AD Ports Group завершила процесс приобретения контрольного пакета акций проекта Тбилисского сухого порта (60%), что делает компанию основным оператором хаба. Новый логистический центр будет управляться Логистическим кластером AD Ports Group.



Министр Ахмед бин Али Аль Саяг отметил, что подписание Всеобъемлющего экономического партнерства (CEPA) между ОАЭ и Грузией предоставляет огромные возможности для укрепления торговых связей. CEPA, по прогнозам, утроит объем торговли между странами до 1,5 миллиарда долларов в течение пяти лет. Этот проект также направлен на развитие малого и среднего бизнеса и укрепление глобальных цепочек поставок.



Директор AD Ports Group, капитан Мохамед Джума Аль Шамиси, подчеркнул важность этого проекта для Среднего торгового коридора, который является кратчайшим маршрутом между Азией и Европой. Ожидается значительный рост объемов контейнерных перевозок, которые могут достичь 1,9 миллиона TEU к 2040 году. Тбилисский сухой порт, как ключевой логистический хаб, станет частью этих стратегических усилий, обеспечивая транспортировку и хранение товаров между Западной Азией и Европой.



Порт также включает железнодорожные связи с портами Турции и Грузии (Поти и Батуми), а также с азербайджанским портом в Баку. Этот маршрут позволяет грузам, следующим через Черное море, добираться до Болгарии и Румынии, связывая рынки Восточной и Западной Европы.



Проект Тбилисского сухого порта будет реализован в три этапа. На первом этапе пропускная способность достигнет 96 500 TEU, с возможностью хранения на 10 000 квадратных метров. На заключительном этапе пропускная способность увеличится до 286 000 TEU и 100 000 квадратных метров складских помещений.



Таким образом, Средний торговый коридор, соединяющий Азию и Европу, станет важной частью мировой логистической инфраструктуры, помогая странам региона интегрироваться в глобальные цепочки поставок.



Развитие инфраструктуры в Грузии в рамках Среднего торгового коридора делает страну стратегически важной для торговли между Азией и Европой. Однако это также может привлечь внимание крупных игроков на международной арене, таких как Россия, которая традиционно имеет влияние на Южный Кавказ и может видеть это как угрозу своим интересам.



Средний торговый коридор конкурирует с другими маршрутами, такими как Северный и Южный коридоры, а также морские маршруты. Если эти альтернативные маршруты будут модернизированы и улучшены, привлекательность Среднего коридора может снизиться, что повлияет на объемы грузоперевозок через Грузию и связанные с ними доходы.





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