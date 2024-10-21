

В январе-сентябре 2024 года внешняя торговля Грузии выросла на 3,7%

21.10.2024 14:39





По предварительным данным Национальной службы статистики Грузии, опубликованным 21 октября, в январе-сентябре 2024 года внешнеторговый оборот товаров в Грузии составил 16,778 млрд долларов США, что на 3,7% больше, чем за соответствующий период прошлого года.



По данным Службы статистики, экспорт увеличился на 4,1% и составил 4,787 миллиарда долларов США, а импорт увеличился на 3,6% до 11,991 миллиарда долларов США. Отрицательное торговое сальдо составило 7,204 миллиарда долларов США, что составляет 42,9% внешнеторгового оборота.



В тот же период Турция была крупнейшим торговым партнером Грузии с торговым оборотом в 2,334 миллиарда долларов США. Далее следуют Россия с 1,836 миллиарда долларов США; США — 1,473 млрд долларов США; Китай с 1,428 млрд долларов США и Азербайджан с 957 млн долларов США.



Список крупнейших стран-экспортеров в отчетном периоде выглядел следующим образом: Кыргызстан — 908 миллионов долларов США, Казахстан — 635 миллионов долларов США, Азербайджан — 544 миллиона долларов США, Россия — 523 миллиона долларов США и Армения — 462 миллиона долларов США.



По объему импорта крупнейшим торговым партнером в отчетном периоде является Турция с 1,987 млрд долларов США, за ней следуют США с 1,377 млрд долларов США, Россия с 1,313 млрд долларов США, Китай с 1,194 млрд долларов США и Германия с 902 млн долларов США.



В январе-сентябре 2024 года среди товарных групп на первом месте по объему экспорта находятся легковые автомобили — с объемом 1,763 млрд долларов США. Далее следуют ферросплавы с 227 млн долларов США; натуральные виноградные вина – 215 млн долларов США; алкогольные напитки – 211 млн долларов США; руды и концентраты драгоценных металлов – 170 млн долларов США; минеральные и пресные воды, без добавления сахара – 128 млн долларов США; воды, в том числе минеральные и газированные, содержащие сахаристые добавки – 108 млн долларов США; лечебные средства фасованные – 84 млн долларов США; азотные удобрения – 82 млн долларов США; золото, необработанное или полуобработанное, либо в виде порошка – 76 млн долларов США; другие товары – 1,725 млрд долларов США.



По объему импорта на первом месте находятся легковые автомобили с объемом 2,341 млрд долларов США, далее следуют нефть и нефтепродукты — с 982 миллионами долларов США; лечебные средства фасованные – 463 млн долларов США; нефтяные газы и другие газообразные углеводороды – 275 миллионов долларов США; телефонные устройства и устройства для передачи и приема данных, для проводной и беспроводной связи — 230 млн долларов США; ЭВМ и блоки к ним – 224 млн долларов США; грузовые автомобили – 160 млн долларов США; прутья из углеродистой стали, без дальнейшей обработки — 143 млн долларов США; сигары, сигариллы и сигареты из табака или его заменителей — 120 млн долларов США; металлоконструкции из черных металлов и их части — на 102 млн долларов США и другие товары на 6,950 млрд долларов США.





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