

Приостановка работы USAID коснулась программы поддержки капитального рынка в Грузии

22.10.2024 16:19





Международное агентство США по развитию (USAID) подтвердило прекращение участия в государственной программе поддержки капитального рынка. Об этом USAID сообщило изданию BM.GE.



Тем не менее, USAID продолжит независимую поддержку частного сектора в Грузии.



31 июля госсекретарь Энтони Блинкен объявил о прекращении прямой финансовой помощи США для Грузии на сумму более 95 миллионов долларов из-за антидемократических действий правительства. Ранее приостановка помощи коснулась Центра контроля заболеваний и лаборатории Лугара и Конституционного суда Грузии.





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