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Приостановка работы USAID коснулась программы поддержки капитального рынка в Грузии


22.10.2024   16:19


Международное агентство США по развитию (USAID) подтвердило прекращение участия в государственной программе поддержки капитального рынка. Об этом USAID сообщило изданию BM.GE.

Тем не менее, USAID продолжит независимую поддержку частного сектора в Грузии.

31 июля госсекретарь Энтони Блинкен объявил о прекращении прямой финансовой помощи США для Грузии на сумму более 95 миллионов долларов из-за антидемократических действий правительства. Ранее приостановка помощи коснулась Центра контроля заболеваний и лаборатории Лугара и Конституционного суда Грузии.


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