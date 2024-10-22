

Открыт дополнительный 12-километровый участок Рикотской магистрали

22.10.2024 21:17





Для движения открыты еще 12 км шоссе Рикотской магистрали, всего для движения будет использовано 48 км новой Рикотской магистрали.



Строительство главной дороги на перевале Рикоти велось на четырех участках. По информации правительства Грузии, в настоящее время для дорожного движения будут полностью открыты три участка (Хеви-Убиса, Убиса-Шорапани, Шорапани-Аргвета) и 7 км первого (Чумателети-Хеви) 11-километрового участка. В том числе транспорт будет пользоваться историческим, недавно реконструированным Рикотским туннелем и параллельным ему новым туннелем.



В правительстве Грузии поясняют, что в рамках проекта строительства Рикотской магистрали в общей сложности строится 52 км 4-полосной автомагистрали с 51 туннелем и 97 мостами.



«Новая дорога построена в соответствии с международными стандартами безопасности дорожного движения и оборудована системой дорожного освещения. В общей сложности 93% новой Рикотской главной магистральной дороги уже используется автомобильным транспортом, а степень выполнения работ составляет 98%. Строительство Рикотской автомагистрали ведется при софинансировании кредитов, полученных от Азиатского банка развития (АБР), Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и Всемирного банка (ВБ), а также государственного бюджета. Общая стоимость работ составит до 2,6 миллиарда лари», — говорится в информации правительства Грузии.





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