

Нацбанк продал на валютном аукционе 60 миллионов долларов

23.10.2024 17:07





На валютном аукционе Национального банка Грузии, состоявшемся 23 октября 2024 года, Нацбанк продал 60 000 000 долларов США. Средневзвешенный обменный курс составил 2,7139. Информацию об этом распространяет Национальный банк.



Как поясняет регулятор, решение о проведении валютного аукциона было принято Нацбанком с целью недопущения чрезмерного влияния нефундаментальных факторов и ажиотажа, традиционно характерного для предвыборного периода на валютном рынке. Это, в свою очередь, позволит избежать негативного влияния на цены и финансовую стабильность и будет способствовать стабилизации валютного рынка.



«В последнее время чрезмерная неопределенность на валютном рынке усиливает давление на курс со стороны отдельных крупных сделок. В таких случаях Нацбанк руководствуется собственным мандатом и денежными инструментами, помогая тем самым сбалансировать рыночные ожидания, а также спрос и предложение валюты на рынке. Ожидается, что наряду с выполнением указанных ожиданий валютный рынок вернется к привычной динамике.



Для справки, макроэкономические показатели в стране хорошие – за последние три года зафиксирован высокий экономический рост, инфляция находится ниже целевого показателя в 3% с 2023 года. По предварительным данным, экспорт товаров в сентябре увеличился на 17%, а импорт снизился на 4,2%, при этом приток иностранной валюты является сильным, что способствует поддержанию дефицита текущего счета на устойчивом уровне», — говорится в информации Нацбанка.





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