

Кобахидзе: Число туристов в стране должно достичь 11 миллионов

24.10.2024 12:48





«Задача амбициозная, количество туристов в стране должно достичь 11 миллионов», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на сегодняшнем заседании правительства.



По словам Ираклия Кобахидзе, за последние годы страна добилась большого прогресса в сфере туризма и этот результат обязательно будет достигнут.



«За последние годы мы добились большого прогресса в сфере туризма, и здесь задача тоже амбициозная. Число туристов должно достичь 11 миллионов. Если процессы будут продолжаться так, как они есть, и обязательно будут продолжаться, то этот результат обязательно будет достигнут. Что касается доходов от туризма, то, по нашему плану, к 2028 году они достигнут 6,4 миллиарда долларов», — заявил Ираклий Кобахидзе.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





