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Акции грузинских банков на Лондонской бирже подешевели


28.10.2024   18:59


На Лондонской бирже отмечается тенденция падения цен на акции грузинских компаний.

Так например, за один день стоимость акций TBC Bank Group упали на 11.15%, стоимость акций Bank of Georgia снизилась на 6.75%, а стоимость акций Georgia Capital снизилась на 8.8%.

Следует отметить, что тенденция девальвации акций грузинских компаний наблюдается с 22 октября.


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