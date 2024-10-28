

Акции грузинских банков на Лондонской бирже подешевели

28.10.2024 18:59





На Лондонской бирже отмечается тенденция падения цен на акции грузинских компаний.



Так например, за один день стоимость акций TBC Bank Group упали на 11.15%, стоимость акций Bank of Georgia снизилась на 6.75%, а стоимость акций Georgia Capital снизилась на 8.8%.



Следует отметить, что тенденция девальвации акций грузинских компаний наблюдается с 22 октября.





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