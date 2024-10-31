

В сентябре 2024 года ВВП Грузии вырос на 8,3% - «Грузстат»

31.10.2024 17:23





Согласно предварительным данным Национальной службы статистики Грузии, опубликованным 31 октября, в сентябре 2024 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года реальный валовой внутренний продукт (ВВП) страны увеличился на 8,3%. «Грузстат»



В сентябре 2024 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года существенный вклад в рост внесли следующие отрасли: строительство; финансовая и страховая деятельность; транспортировка и хранение; торговля. В энергетическом секторе наблюдалась тенденция снижения.



По данным Службы статистики, средние темпы роста ВВП в январе-сентябре составляют 9,8%.







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