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В сентябре 2024 года ВВП Грузии вырос на 8,3% - «Грузстат»
31.10.2024 17:23
Согласно предварительным данным Национальной службы статистики Грузии, опубликованным 31 октября, в сентябре 2024 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года реальный валовой внутренний продукт (ВВП) страны увеличился на 8,3%. «Грузстат»
В сентябре 2024 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года существенный вклад в рост внесли следующие отрасли: строительство; финансовая и страховая деятельность; транспортировка и хранение; торговля. В энергетическом секторе наблюдалась тенденция снижения.
По данным Службы статистики, средние темпы роста ВВП в январе-сентябре составляют 9,8%.
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