

За 9 месяцев 2024 года банки Грузии получили прибыль в 2,3 млрд лари

01.11.2024 22:32





Коммерческие банки страны отчитались о своих доходах с января по сентябрь этого года. Так, чистая прибыль сектора составила 2,3 млрд лари — это на 255 млн лари или 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



Больше всего за это время заработали Bank of Georgia, а именно 1,1 млрд лари, что примерно на 200 млн лари больше, чем у TBC, занимающего вторую строчку рейтинга.



Согласно статистике, 4 коммерческих банка терпят убытки, самые большие у Silk Road Bank. Хотя долгое время по этому показателю лидировал банк VTB, который прекратил свою деятельность после введения международных санкций и продал депозиты и кредитные портфели в марте 2023 года.



Чистая прибыль/убыток грузинских банков за 9 месяцев 2024 года, в лари:



1. Bank of Georgia — 1,1 млрд

2. TBC Bank — 895 млн

3. Liberty Bank — 84,1 млн

4. BasisBank — 56,5 млн

5. Credo Bank — 45,9 млн

6. Cartu Bank — 27,9 млн

7. ProCredit Bank — 25,2 млн

8. Terabank — 22,9 млн

9. Halyk Bank — 14,7 млн

10. İŞBANK — 11,7 млн

11. Pasha Bank — 6,1 млн

12. Ziraat Bank — 4,5 млн

13. VTB Bank — –0,44 млн

14. Paysera Bank — -0,97 млн

15. HashBank — -2,9 млн

16. Silk Road Bank — -8,4 млн





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