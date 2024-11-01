|
|
|
За 9 месяцев 2024 года банки Грузии получили прибыль в 2,3 млрд лари
01.11.2024 22:32
Коммерческие банки страны отчитались о своих доходах с января по сентябрь этого года. Так, чистая прибыль сектора составила 2,3 млрд лари — это на 255 млн лари или 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Больше всего за это время заработали Bank of Georgia, а именно 1,1 млрд лари, что примерно на 200 млн лари больше, чем у TBC, занимающего вторую строчку рейтинга.
Согласно статистике, 4 коммерческих банка терпят убытки, самые большие у Silk Road Bank. Хотя долгое время по этому показателю лидировал банк VTB, который прекратил свою деятельность после введения международных санкций и продал депозиты и кредитные портфели в марте 2023 года.
Чистая прибыль/убыток грузинских банков за 9 месяцев 2024 года, в лари:
1. Bank of Georgia — 1,1 млрд
2. TBC Bank — 895 млн
3. Liberty Bank — 84,1 млн
4. BasisBank — 56,5 млн
5. Credo Bank — 45,9 млн
6. Cartu Bank — 27,9 млн
7. ProCredit Bank — 25,2 млн
8. Terabank — 22,9 млн
9. Halyk Bank — 14,7 млн
10. İŞBANK — 11,7 млн
11. Pasha Bank — 6,1 млн
12. Ziraat Bank — 4,5 млн
13. VTB Bank — –0,44 млн
14. Paysera Bank — -0,97 млн
15. HashBank — -2,9 млн
16. Silk Road Bank — -8,4 млн
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна