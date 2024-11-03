

Рейтинговое агентство Fitch обновило оценку для Грузии.

03.11.2024 12:35





Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Грузии на уровне BB, аналогично предыдущему рейтингу, опубликованному в июне. Однако, Fitch снизило прогноз рейтинга с "позитивного" до "стабильного".



В своем обзоре Fitch отмечает макроэкономическую ситуацию в Грузии, высокие темпы экономического роста и низкий уровень инфляции. Тем не менее, агентство указывает на недостаточность валютных резервов страны, которые ниже, чем у других стран с рейтингом BB.



Слабость лари создает риски, так как 71% государственных обязательств номинировано в иностранной валюте. Резервы Грузии составили $4,7 млрд, что покрывает 2,6 месяцев внешних платежей, в то время как в странах с рейтингом BB этот показатель составляет в среднем 4,7 месяца.



Нацбанк Грузии опубликует статистику валютных резервов 7 ноября. Ожидается, что резервы могут снизиться до $4,5 млрд, поскольку в прошлом месяце были проданы $213 млн в рамках четырех валютных интервенций.



IMF обновил прогнозы по экономическому росту для Грузии



Международный валютный фонд (IMF) пересмотрел прогнозы мирового экономического роста и увеличил оценку для Грузии. Теперь ожидается, что экономика страны вырастет на 7,55% в этом году, вместо ранее прогнозируемых 5,74%. Это ставит Грузию на шестое место среди стран с самым высоким экономическим ростом в мире по версии IMF.



На первом месте по прогнозируемому росту находится Гайана с почти 44%. Второе место занимает Макао (не являющееся суверенным государством) с 10,6%, третье — Нигерия с 10%, четвертое — Самоа с 9,7%, а пятое — Палау с 8%.



Согласно прогнозу IMF, в Армении ожидается рост на уровне 6% (17-е место), в Азербайджане — 3,17% (86-е место), в Турции — 3% (95-е место), в РФ — 3,63% (73-е место), а в Украине — 3% (99-е место).





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





