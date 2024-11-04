

В октябре 2024 года годовая инфляция в Грузии составила 0,3%

04.11.2024 16:42





Согласно данным Национальной службы статистики Грузии, опубликованным 4 ноября, годовая инфляция в октябре 2024 года составила 0,3%, а по сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены снизились на 0,3%.



На формирование годовой инфляции в основном повлияло изменение цен в следующих группах: рестораны и гостиницы (рост на 7,6%); различные товары и услуги (рост на 5,8%); образование (рост на 5%); алкогольные напитки и табак (снижение на 3,3%) и коммуникация (снижение на 12,7%).



Что касается месячной инфляции, основное влияние на формирование цен здесь оказало изменение цен на следующие группы: одежда и обувь (рост на 6,7%); продукты питания и безалкогольные напитки (рост на 0,4%) и транспорт (снижение на 1,4%).



Что касается группы продуктов питания и безалкогольных напитков, цены снизились на следующие подгруппы: молоко, сыр и яйца (2,3%), кофе, чай и какао (1,9%), масла и жиры (1,6%), сахар, джемы и другие сладости (1,4%), овощи и бахчевые (0,6%), хлеб и хлебобулочные изделия (0,5%), минеральная и родниковая вода, безалкогольные напитки и натуральные соки (0,4%). При этом цены снизились на следующие подгруппы: фрукты и виноград (-5,3%), рыба (-2,1%), мясо и мясопродукты (-0,3%).





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