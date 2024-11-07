

Роман Гоциридзе: Только за октябрь Нацбанк потерял валютные резервы в объеме 630 миллионов долларов

07.11.2024 22:16





Только за октябрь Национальный банк потерял валютные резервы в объеме 630 миллионов долларов, - об этом в социальной сети пишет оппозиционный депутат Роман Гоциридзе.



По словам Гоциридзе, в сентябре объем резервов составлял 4,71 миллиарда долларов, а в конце октября он сократился до 4,08 миллиарда долларов.



Гоциридзе связывает это с предвыборной кампанией «Грузинской мечты» и заявляет, что «двухмесячная преступная предвыборная кампания правящей партии нанесла валютным резервам больший ущерб, чем пандемия».



По прогнозу Гоциридзе, на их восстановление потребуется много лет.



«Наше предположение оправдалось. Опубликована официальная статистика. Только за октябрь Национальный банк потерял резервы иностранной валюты в размере 630 миллионов долларов. В сентябре объем резервов составлял 4,71 миллиарда долларов, а на конец октября снизился до 4,08 миллиарда долларов.



Также верным оказался наш прогноз, что Национальный банк в сентябре-октябре продал небывалое количество долларов. Уже можно точно сказать, что его объем составляет 740 миллионов долларов. Официально Национальный банк объявит об этом только 25 ноября.



Двухмесячная преступная избирательная кампания «Грузинской мечты» нанесла валютным резервам больший ущерб, чем пандемия. На их восстановление потребуются многие годы.



Если в августе 2023 года валютные резервы страны составляли 5,44 миллиарда долларов, то сегодня, как мы видим, 4,08 миллиарда, то есть чуть более чем за год они сократились на 1,36 миллиарда долларов и опустились значительно ниже критической грани. Резервов такого объема по сравнению с объемом иностранных платежей, ни одна страна с рейтингом BB не имеет. Скоро на повестке дня встанет вопрос о пересмотре этого рейтинга», - написал Гоциридзе в Facebook.





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