

Реформа системной регистрации земли продлена до конца 2025 года

10.11.2024 11:50





С 2022 года министерство юстиции Грузии проводит реформу системной регистрации земли. Она проводится в 59 муниципалитетах.



По данным министерства, в рамках реформы государство безвозмездно осуществляет регистрацию как земельных участков, находящихся в собственности или пользовании граждан, так и самовольно занятых участков.



По информации ведомства, с начала проекта по сегодняшней день были проведены замеры более 1 500 000 земельных участков, а право собственности на них зарегистрировано для более 1 000 000 участков. Было переподготовлено и трудоустроено более 1000 человек.



"Сегодня итоги текущей реформы были подведены на мероприятии, проходившем на учебной базе Саакадзе учебного центра юстиции. К участникам мероприятия обратились премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и министр юстиции Рати Брегадзе. Презентацию проводил председатель Национального агентства Публичного реестра Давид Девидзе.



С учетом успешных результатов, а также с целью, чтобы в Грузии не осталось ни одного незарегистрированного земельного участка, было принято решение продлить реформу до конца 2025 года.



По её завершению будет создана единая, полноценная база кадастровых данных, и окончательно будет осуществлена идентификация частной, государственной или муниципальной собственности.



На мероприятии также присутствовали члены исполнительной и законодательной власти, заместители министра юстиции, государственные уполномоченные и представители органов местного самоуправления",- говорится в заявлении.





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