Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В октябре «Индекс хачапури» вырос на 8%


10.11.2024   19:05


В октябре «Индекс хачапури» вырос на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сейчас приготовление стандартного имеретинского хачапури обходится жителям Грузии в 6,62 лари.

«Индекс хачапури»— грузинский аналог «индекса бигмака», который неофициально используется как индикатор валютных курсов в разных странах. Его ежемесячно измеряет Международная школа экономики при Тбилисском госуниверситете.

Дрожжи подорожали на 21,8%, сливочное масло – на 16,4%, сыр – на 8,6%, яйца -на 13,2%, мука – на 4,6%. Молоко подешевело на 1,5%.

Самая высокая себестоимость у хачапури в Телави - 7,17 лари, на 8,4% выше, чем в среднем по стране. Исследователи объяснили это повышенным спросом на все продукты из-за наплыва туристов в сезон сбора винограда.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна