

В октябре «Индекс хачапури» вырос на 8%

10.11.2024 19:05





В октябре «Индекс хачапури» вырос на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Сейчас приготовление стандартного имеретинского хачапури обходится жителям Грузии в 6,62 лари.



«Индекс хачапури»— грузинский аналог «индекса бигмака», который неофициально используется как индикатор валютных курсов в разных странах. Его ежемесячно измеряет Международная школа экономики при Тбилисском госуниверситете.



Дрожжи подорожали на 21,8%, сливочное масло – на 16,4%, сыр – на 8,6%, яйца -на 13,2%, мука – на 4,6%. Молоко подешевело на 1,5%.



Самая высокая себестоимость у хачапури в Телави - 7,17 лари, на 8,4% выше, чем в среднем по стране. Исследователи объяснили это повышенным спросом на все продукты из-за наплыва туристов в сезон сбора винограда.







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