

Национальный банк Грузии требует ответа от Global Finance

10.11.2024 19:08





Нацбанк Грузии (НБГ) потребовал разъяснений у Global Finance после того, как американский журнал присвоил его руководительнице Натии Турнава самую низкую оценку среди глав центробанков Европы.



За 2024 год и.о. главы НБГ получила оценку «D» или «плохо». Global Finance отмечал, что само назначение Турнава в июне 2023 года многие оценили, как «крайне политическое».



Негативно издание рассматривает и ее решение об исполнении западных финансовых санкций. Турнава постановила, что заморозка активов грузинских граждан, попавших под ограничения, возможна только по решению национального суда.



Это распоряжение Турнава последовало после наложения санкций на бывшего генпрокурора Грузии Отара Парцхаладзе. В американском казначействе заявили, что он связан с ФСБ РФ и занимался распространением пагубного российского влияния в Грузии.







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