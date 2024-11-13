

10 млн лари инвестировано в технологическое развитие больницы MMT за последние 4 года

13.11.2024 12:45





На технологическое развитие больницы MMT было направлено 10 миллионов лари, из которых более 6 миллионов предназначено для развития роботизированной хирургии. Об этом рассказал основатель больницы и профессор Гурам Каразанашвили в эфире телепрограммы "Бизнес-неделя", отметив важность роботизированной хирургии в мировом здравоохранении.



"За последние 4 года больница MMT инвестировала 10 миллионов лари в развитие современных технологий, из которых более 6 миллионов было направлено на роботизированную хирургию," – заявил Гурам Каразанашвили и пояснил, что "лапароскопия и открытые операции являются ранними этапами развития хирургии. Сегодня стандартом является роботизированная хирургия, так как она сочетает все положительные стороны лапароскопии и открытых операций. Поэтому наличие роботизированной хирургии говорит о том, что у нас есть западная, высокотехнологичная медицина", – отметил профессор.



По его словам, больница MMT взяла курс на внедрение западных стандартов, включая как технологическое развитие, так и сервис.



"Я получил образование в Европе и проработал в различных странах 10 лет. Лицензию я получил в Германии. Поэтому стандарт нашей клиники ориентирован на Запад. Я всегда стремился внедрить европейские стандарты в клинике, как в области технологий, так и в области обслуживания пациентов. Мы глубоко верим, что пациент – это самая ценная составляющая, и поэтому стараемся ставить его в центр внимания. Эти технологии также служат интересам пациента," – подчеркнул Гурам Каразанашвили.



По его словам, инфраструктура клиники соответствует европейским стандартам. "Сегодня мои коллеги из Европы говорят, что мы достигли очень высоких европейских стандартов, и они удивлены, что это удалось сделать в Грузии," – отметил Каразанашвили.



Первая роботизированная операция в больнице MMT была проведена 27 февраля этого года, и, по данным за 8 месяцев, в клинике уже выполнено 100 операций.





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