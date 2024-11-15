

В 2023 году экономика выросла на 7,8%

15.11.2024 12:43





«Грузстат» публикует данные валового внутреннего продукта за 2023 год. По данным «Грузстата», по уточненным данным, объем валового внутреннего продукта (ВВП) в 2023 году в текущих ценах равен 80 882.8 млн лари, что на 11.0 процента больше соответствующего показателя предыдущего года.



«Реальный рост ВВП в 2023 году по сравнению с предыдущим годом составил 7.8%. Процентное изменение дефлятора валового внутреннего продукта в 2023 году определено на уровне 2.9%.



В отраслевой структуре ВВП наибольшая доля у оптовой и розничной торговли; ремонта автомобилей и мотоциклов (16.0%), а также деятельности, связанной с недвижимостью (10.6%). Далее следуют обрабатывающая промышленность (9.6%), строительство (7.6%), сельское, лесное и рыбное хозяйство (6.9%), государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение (6.7%), транспорт и складирование (6.1%), информация и коммуникация (6.0%), финансовая и страховая деятельность (5.0%).



В 2023 году по сравнению с соответствующим периодом прошлого года значительный вклад в плане роста внесли следующие отрасли: оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов (17.8%), информация и коммуникация (27.5%), строительство (15.0%), государственное управление и оборона; обязательная социальная безопасность (15.6%), образование (18.0%), транспорт и складирование (12.3%). Снижение отмечено в следующих отраслях: сельское, лесное и рыбное хозяйство (3.4%), горнодобывающая промышленность (19.6%), деятельность, связанная с недвижимостью (2.0%)», - сказано в информации.





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