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США лидируют по объемам частных денежных переводов в Грузию в октябре
19.11.2024 00:02
США закрепились на первом месте по объемам частных денежных переводов в Грузию в октябре.
Это связано с растущим числом трудовых мигрантов, которые присылают деньги на родину.
На втором месте Италия, Россия на третьем месте — при этом разрыв увеличивается и объем переводов уже сравним с цифрами, которые были до начала войны в Украине и волн российских мигрантов в Грузию.
По сравнению с октябрем прошлого года, переводы из России сократились на 44%, а из США и Италии выросли на 21% и 10%.
В целом за год объём переводов снизился на 1,5%, до 281 млн долларов.
США — $51 млн, +21%;
Италия — $47 млн, +10%;
Россия — $34 млн, -44%;
Германия — $25 млн, +18,4%;
Греция — $23 млн, +6%;
Израиль — $21 млн, +23%;
Кыргызстан — $9,5 млн, +178%;
Турция — $9,1 млн, +6%;
Казахстан — $7,6 млн, -54%;
Ирландия — $6 млн, +32%.
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