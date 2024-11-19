

США лидируют по объемам частных денежных переводов в Грузию в октябре

19.11.2024 00:02





США закрепились на первом месте по объемам частных денежных переводов в Грузию в октябре.



Это связано с растущим числом трудовых мигрантов, которые присылают деньги на родину.



На втором месте Италия, Россия на третьем месте — при этом разрыв увеличивается и объем переводов уже сравним с цифрами, которые были до начала войны в Украине и волн российских мигрантов в Грузию.



По сравнению с октябрем прошлого года, переводы из России сократились на 44%, а из США и Италии выросли на 21% и 10%.



В целом за год объём переводов снизился на 1,5%, до 281 млн долларов.



США — $51 млн, +21%;

Италия — $47 млн, +10%;

Россия — $34 млн, -44%;

Германия — $25 млн, +18,4%;

Греция — $23 млн, +6%;

Израиль — $21 млн, +23%;

Кыргызстан — $9,5 млн, +178%;

Турция — $9,1 млн, +6%;

Казахстан — $7,6 млн, -54%;

Ирландия — $6 млн, +32%.





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