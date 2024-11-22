

После постройки острова население Батуми увеличится на 70000

22.11.2024 14:20





15 ноября 2024 года Национальное агентство окружающей среды выдало заключение по стратегической экологической оценке [СЭО] концепции детального плана застройки искусственного острова в Батуми.



Для получения заключения по СЭО детальный план застройки и заявление по СЭО были представлены в Национальное агентство окружающей среды Агентством пространственного и градостроительного развития. В заключении отмечается, что подготовку отчета по СЭО в соответствии с этим заключением должно обеспечить Агентство градостроительного развития.



При подготовке отчета по СЭО следует учесть следующие вопросы:



Агентство пишет в документе заключения, что, как видно из карты функционального зонирования острова, на ограждающих сооружениях планируется обустройство деловых зон – рекреационных пространств и необходимых для их функционирования зданий и сооружений, объектов питания, торговли и офисных помещений.



«Следует отметить, что из-за волнового режима на данных участках во время шторма происходит перелив волны через гребень ограждающего сооружения, что ставит под сомнение оценку этой территории как деловой зоны. Аналогично волна переливается через гребень волнореза, где предусмотрено создание озелененной зоны,» – говорится в заключении.



Агентство также отмечает, что стратегический документ должен рассматриваться в контексте концепции генплана Батуми, целью которого является разгрузка центра города.



Согласно концепции генплана, 30-50-этажные гостиницы, построенные на морском побережье, препятствуют проникновению морского бриза и ионизированного воздуха на территорию города и вызывают неблагоприятные термические условия в летний период. Экологическое состояние рекреационных зон морского побережья Батуми с увеличением числа туристов постепенно ухудшается. В концепции генплана рассмотрены рекомендации по развитию транспортной инфраструктуры, а также сетей электроснабжения, канализации и водоснабжения Батуми.



«Поскольку [концепция генплана Батуми] не предусматривает вопрос обустройства искусственного острова, и детальный план застройки искусственного острова представляет собой независимый документ, необходимо в отчете по СЭО рассмотреть вопросы воздействия на прилегающие городские ареалы, ландшафт, соответствующее зонирование и плотность, а также на транспортные потоки.»



Кроме того, в отчете по СЭО должна быть отражена информация об ответственности за содержание инфраструктуры застроенной территории [общественные пространства, инженерная инфраструктура и т.д.]. Также информация о восстановлении и консервации окружающей среды до первоначального состояния в случае прекращения/приостановки мероприятий, предусмотренных стратегическим документом на этапе застройки.



В заключении агентства отмечается, что в отношении вопроса управления сточными водами в документах, представленных «Амбассадори», отражена различная информация, также используются разные термины одного и того же значения, что делает неясными вопросы управления сточными водами. Этот вопрос компания должна уточнить.



Согласно отчету по скопингу, строительство острова предусматривает инфраструктурные работы по «устранению источников загрязнения рек Барцхана и Кубасцкали, что будет иметь положительный эффект». Также до сдачи острова в эксплуатацию планируется «минимизация рисков загрязнения руки Кубасцкали, что улучшит нынешнюю неудовлетворительную среду обитания ихтиофауны».



Агентство пишет, что необходимо представить в отчете по СЭО, какие конкретные мероприятия планируются в плане устранения источников загрязнения.



Агентство также отмечает, что воздействие в основном рассматривается в процессе обустройства искусственного острова и полуостровов и с точки зрения ожидаемого воздействия после застройки, и представлено меньше информации о возможном воздействии строительных работ, необходимых для застройки искусственного острова и полуостровов, что компания также должна учесть.



• «Необходимо в отчете по СЭО рассмотреть местоположение автостоянок, которое будет рассчитано на необходимое минимальное количество [6085 парковочных мест]».

• «Визуализация, основанная на проекте детального плана застройки, должна соответствовать информации, представленной в отчете по СЭО, в том числе о яхтах, причале и вертолетных площадках».



В заключении Национального агентства окружающей среды также отмечается, что по информации Национального агентства охраны культурного наследия Грузии, проектная территория находится в ареале визуальной защиты объектов недвижимого культурного наследия – зданий Центра искусств и Технологического музея. Где запрещены действия, которые повредят исторически сложившуюся среду памятника, помешают оптимальному обзору памятника, его полноценному восприятию или уменьшат его значение.



Исходя из этого, «необходимо в проекте детального плана застройки учесть требования закона Грузии "О культурном наследии"».



Агентство также указывает, что «в представленном заявлении по скопингу СЭО нумерация со страницы 245 продолжается страницей 302.»



Несколько деталей из заявления по скопингу СЭО искусственного острова:



• «Программа обустройства и застройки искусственного острова рассчитана на 15-летний период, в том числе: в течение первых пяти лет предусмотрено обустройство защитных молов и формирование территории, а в последующий период будет осуществляться проект застройки острова.»

• «На искусственном острове и полуостровах в общей сложности предусмотрено 5500 квартир, 105 вилл, 19000 сервис-апартаментов, 2000 гостиничных номеров и другое.»

• «С целью обеспечения безопасного и легкого доступа к острову планируется размещение 5 транспортных узлов, которые соединят остров с главной дорогой – улицей Одиссея Димитриади.»

• «В ареале застройки с точки зрения передвижения автотранспорта планируется обустройство двухуровневой дороги. Дорога первого уровня пройдет в центре полуостровов, и на этой дороге будет допустимо передвижение со скоростью 50 км/ч.»

• «В дни мероприятий для обеспечения более легкого доступа к месту проведения мероприятия по дороге первого уровня будет курсировать общественный транспорт, а в обычные дни автобусы будут обслуживать проектный объект с главной дороги.

• Второй уровень дороги обеспечит доступ автотранспорта к зданиям как на полуостровах, так и в других кластерах, на территории жилых вилл. Максимально допустимая скорость на дороге второго уровня будет 30 км/ч.



Согласно концепции детального плана застройки, в результате международного исследования спроса на автопарк было установлено необходимое минимальное количество парковочных мест, согласно которому минимальное количество парковочных мест в ареале застройки составляет 5985 мест. Количество парковочных мест распределяется по земельным участкам пропорционально, в соответствии с их функциями, также схематически представлены возможные места размещения придорожных парковок.



Водоснабжение застроенной территории питьевой водой будет осуществляться путем подключения к городской сети. Согласно документу, с целью исключения риска перебоев в снабжении питьевой водой, при необходимости, совместно с компанией-оператором системы водоснабжения предусмотрено освоение дополнительных источников водоснабжения и выполнение работ по реабилитации-расширению сети водоснабжения.



После застройки количество населения Батуми увеличится почти наполовину [70000] и ожидается большая нагрузка на существующую инфраструктурную сеть города. Для уменьшения нагрузки на существующую сеть планируется сбор сточных вод, их очистка и повторное использование для внутренних целей.



• Подача среднего напряжения (35 кВ) для районов застройки и зданий будет обеспечиваться посредством главной подстанции. Представлены предполагаемые места размещения подстанции 110кВ/35кВ, однако отмечается, что местоположение подстанции, количество, размеры и другое будут уточнены на последующих этапах.

• Согласно заявлению по скопингу СЭО, возможно проектирование центральных отопительных станций, а солнечные (PV) системы будут размещены на высотных зданиях и здании, планируемом в 4-м кластере.

• Согласно заявлению по скопингу СЭО, реализация стратегического документа на определенный период в разной степени окажет отрицательное влияние на компоненты окружающей среды, продолжительность воздействия будет зависеть от периода реализации стратегического документа.

• Маршрут миграции птиц проходит вблизи территории. В этом отношении следует отметить воздействие, вызванное системами ночного освещения, уменьшение которого будет возможно при использовании оптимизированной системы освещения. Исходя из этого, риск воздействия на птиц не будет высоким.»



Компания «Амбассадори Батуми Айленд», которая должна построить искусственный остров в Батуми, планирует построить 4-5 небоскребов на уже обустроенном полуострове, а остальную территорию, которую нужно искусственно обустроить в море после этого, освоит после завершения процедуры стратегической экологической оценки [СЭО].



Источник: «Netgazeti»

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