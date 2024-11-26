

Грузия подпишет соглашение о свободной торговле с Южной Кореей в 2025 году

26.11.2024 19:44





Грузия подпишет соглашение о свободной торговле с Южной Кореей в 2025 году. Об этом говорится в программе правительства, которая была представлена в парламент.



В документе говорится, что усилия правительства по подписанию соглашений о свободной торговле будут продолжать облегчать доступ местных компаний на зарубежные рынки.



По данным правительства, переговоры завершены, и в 2025 году будет подписано соглашение о свободной торговле с Южной Кореей.



«Пройдут переговоры с Индией и Израилем по подписанию соглашения о свободной торговле. Кроме того, продолжится работа по началу переговоров по соглашению о свободной торговле с США, как на политическом, так и на техническом уровне. Будут продолжены консультации по поводу подписания соглашения о свободной торговле с Советом арабских государств Персидского залива (Страны Персидского залива) и начнутся соответствующие переговоры. Также начнутся переговоры по соглашению о свободной торговле с Сербией», — говорится в документе.





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