

С 2025 года зарплата мэра Батуми увеличится составит 8 760 лари

27.11.2024 22:11





С 2025 года зарплата мэра Батуми увеличится на 2 110 лари и составит 8 760 лари.



В настоящее время зарплата мэра, Арчила Чиковани, составляет 6 650 лари. Таким образом, с января она вырастет на 31,7%, тогда как правительство страны заявляло, что повышение зарплат в государственном секторе составит лишь 10%.



Согласно проекту бюджета Грузии на 2025 год, «базовый оклад» увеличится на 10% по сравнению с 2024 годом и составит 1 460 лари, что должно обеспечить аналогичное повышение зарплат в госсекторе.



Почему зарплата мэра увеличивается на 31,7%?

В соответствии с Законом Грузии «Об оплате труда в публичных учреждениях», зарплата политических должностных лиц рассчитывается как произведение базового оклада на установленный коэффициент. Для руководителей исполнительных органов (в данном случае мэра города) коэффициент составляет 6. Базовый оклад с 2025 года равен 1 460 лари, что даёт:

6 × 1 460 = 8 760 лари.



Зарплаты других сотрудников мэрии также увеличатся:



Заместители мэра:

Зарплата увеличится с 5 015 до 6 570 лари (+31%).



Руководитель администрации мэрии:

Зарплата увеличится с 4 256 до 5 110 лари (+20%).



Руководители департаментов (основные структурные подразделения):

Зарплата составит 5 110 лари.



Руководители отделов (вторичные структурные подразделения):

Зарплата увеличится с 3 325 до 4 088 лари (+23%).





Начальник отдела правового обеспечения:

Зарплата увеличится с 3 724 до 4 088 лари (+9,3%).



В 2025 году расходы на зарплаты в мэрии и сакребуло Батуми составят 55 455 300 лари, что на 11,5 млн лари больше, чем в 2024 году. Количество сотрудников, получающих зарплату из городского бюджета, увеличится на 109 человек и составит 2 952.



Что касается бюджета Грузии на 2025 год:

Его утверждение предстоит нелегитимному парламенту. Ни одна из оппозиционных партий, преодолевших 5%-ный барьер на выборах 26 октября 2024 года, не вошла в парламент, утверждая, что выборы были сфальсифицированы.



Согласно конституционалистам, до тех пор, пока Конституционный суд не примет решение по иску президента, признание полномочий парламента является незаконным. Иск президента был зарегистрирован в Конституционном суде 20 ноября, но заседание пока не назначено.





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