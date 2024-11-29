

Бизнес-ассоциации выступили против приостановки евроинтеграции Грузии

29.11.2024 16:26





Приостановка процесса европейской интеграции создает большой риск того, что Грузия упустит окно возможностей для вступления в Евросоюз, считают представители тринадцати бизнес-ассоциаций Грузии, выступившие единым заявлением в связи со вчерашним решением правительства Грузии приостановить переговорный процесс с ЕС до 2028 года.



«Мы категорически не согласны с решением руководства «Грузинской мечты» приостановить переговоры, связанные с заявкой на вступление в Евросоюз, до 2028 года.



Приостановка процесса европейской интеграции создает большой риск того, что Грузия упустит окно возможностей для вступления в Евросоюз, возникшее в результате недавних геополитических изменений в регионе.



Вчерашнее решение подрывает десятилетия работы всего сообщества и является кульминацией процесса ухудшения отношений с ЕС за последние месяцы.



Кроме того, данное решение приведет к еще большей изоляции Грузии от ее западных партнеров. Это партнерство очень важно для экономики, демократии и безопасности страны.



Как бизнес-ассоциация, мы хорошо понимаем, какие экономические последствия могут иметь эти изменения. В краткосрочной перспективе эта политика будет иметь значительный негативный экономический эффект и может привести к прекращению безвизового режима Грузии с ЕС, что окажет негативное влияние на наибольшее количество семей.



В долгосрочной перспективе влияние будет еще более ощутимым. В каждой из стран-кандидатов в результате вступления в Евросоюз произошел значительный рост как инвестиций, так и торговли. Это показало значительные результаты в плане повышения благосостояния граждан и увеличения возможностей для рождения детей и внуков.



Отказываясь вступить в Евросоюз, Грузия рискует упустить возможность улучшить жизнь своих граждан.



Возвращение в европейскую семью – исторический выбор многих поколений граждан, подтвержденный Конституцией Грузии. Отказ от этого пути противоречит желанию подавляющего большинства грузинского народа.



Мы подтверждаем нашу непоколебимую поддержку европейской интеграции Грузии, которую мы рассматриваем как гарантию устойчивого развития, процветания и долгосрочной стабильности страны", - говорится в совместном заявлении 13 бизнес-ассоциаций.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





