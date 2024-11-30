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Magticom категорически осуждает насилие в отношении людей


30.11.2024   22:31


Одна из крупнейших компаний мобильной связи Грузии Magticom категорически осуждает насилие в отношении людей, собравшихся для защиты европейского будущего Грузии, и «остается верным курсу, определенному статьей 78 Конституции Грузии».

«Magticom категорически осуждает насилие в отношении людей, собравшихся для защиты европейского будущего Грузии, и остается верным курсу, определенному статьей 78 Конституции Грузии.

У пути евроинтеграции нашей страны нет альтернативы. Будущее Грузии – в Европе! », - говорится в заявлении компании.


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