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Magticom категорически осуждает насилие в отношении людей
30.11.2024 22:31
Одна из крупнейших компаний мобильной связи Грузии Magticom категорически осуждает насилие в отношении людей, собравшихся для защиты европейского будущего Грузии, и «остается верным курсу, определенному статьей 78 Конституции Грузии».
«Magticom категорически осуждает насилие в отношении людей, собравшихся для защиты европейского будущего Грузии, и остается верным курсу, определенному статьей 78 Конституции Грузии.
У пути евроинтеграции нашей страны нет альтернативы. Будущее Грузии – в Европе! », - говорится в заявлении компании.
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