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TBC Банк заявил о безусловной поддержке европейской и евроатлантической интеграции Грузии
30.11.2024 22:39
TBC Банк опубликовал заявление относительно происходящего в стране европейского будущего Грузии:
"ТБС, как ведущая финансовая институция Грузии и компания, зарегистрированная на Лондонской фондовой бирже, за 32 года своего существования всегда стояла и будет стоять на страже национальных интересов Грузии.
Европейское и евроатлантическое будущее Грузии является историческим выбором абсолютного большинства нашего народа, закреплённым в 78-й статье Конституции Грузии. Мы твёрдо убеждены, что временное приостановление европейской интеграции противоречит воле грузинского народа и Конституции Грузии.
ТБС всегда был и остаётся безусловным сторонником европейской и евроатлантической интеграции Грузии.
Мы стоим рядом с грузинским народом, борющимся за свободу и европейский курс, и категорически осуждаем насилие в отношении мирных демонстрантов".
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