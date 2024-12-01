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Гостиница «Resident Hill Sopra» в Бакуриани объявила о прекращении уплаты налогов в знак протеста
01.12.2024 19:07
Гостиница «Resident Hill Sopra» в Бакуриани объявила о прекращении уплаты налогов в знак протеста.
На своей странице в Facebook руководство гостиницы опубликовало заявление, в котором выразило глубокую обеспокоенность решением правительства Грузии приостановить переговоры с Европейским Союзом.
Основные тезисы заявления:
1. Прекращение уплаты налогов:
Если правительство продолжит нарушать принципы Конституции Грузии и демократического развития, гостиница временно приостановит уплату всех налогов. Это решение мотивировано нежеланием финансировать власть, которая игнорирует Конституцию страны.
2. Защита прав сотрудников:
Заработная плата сотрудников будет полностью выплачиваться в обход налогообложения. Руководство подчеркивает свою приверженность защите прав работников вне зависимости от государственной политики.
3. Социальная ответственность:
Средства, которые должны были быть перечислены в качестве налогов, будут направлены на помощь пострадавшим от текущих событий. Эти ресурсы планируется использовать для поддержки людей, выступающих за защиту Конституции и европейских ценностей.
Гостиница заявляет о поддержке европейского курса Грузии и подчеркивает, что Конституция является гарантией национальной и демократической стабильности.
«Наша гостиница активно поддерживает общество и стремится своими действиями способствовать укреплению демократических и правовых процессов в стране. Мы верим, что будущее Грузии неразрывно связано с европейской семьёй», - говорится в заявлении.
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