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Никаких ограничений на банковские операции в Грузии не вводилось - Нацбанк


04.12.2024   15:16


Нацбанк Грузии опроверг панические сообщения в соцсетях о том, что банки ввели ограничение на конвертацию депозитов в зарубежные валюты и вывод денег за границу на фоне падения курса лари.

"Клиенты банков могут управлять своими депозитами, выполнять операции конвертации или перевода в обычном режиме", - заявляет НБ.


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