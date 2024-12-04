

Никаких ограничений на банковские операции в Грузии не вводилось - Нацбанк

04.12.2024 15:16





Нацбанк Грузии опроверг панические сообщения в соцсетях о том, что банки ввели ограничение на конвертацию депозитов в зарубежные валюты и вывод денег за границу на фоне падения курса лари.



"Клиенты банков могут управлять своими депозитами, выполнять операции конвертации или перевода в обычном режиме", - заявляет НБ.





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