

Прямые иностранные инвестиции в Грузию в 2024 году снизились на 40%

09.12.2024 16:15





По данным отчета Сакстата, в 2024 году объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 9 месяцев составил 966 млн $, что на 40% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года (снижение на 640 млн $).



Топ-10 стран по объему прямых иностранных инвестиций за 9 месяцев:



Великобритания — 226 млн $ (+42% по сравнению с предыдущим годом)

Нидерланды — 115 млн $ (-70% по сравнению с предыдущим годом)

Мальта — 108 млн $ (+51% по сравнению с предыдущим годом)

Япония — 102 млн $ (+12% по сравнению с предыдущим годом)

Турция — 89 млн $ (-19% по сравнению с предыдущим годом)

Чехия — 89 млн $ (+50% по сравнению с предыдущим годом)

США — 74 млн $ (-50% по сравнению с предыдущим годом)

Азербайджан — 48 млн $ (+4% по сравнению с предыдущим годом)

Маршалловы острова — 34 млн $ (+12% по сравнению с предыдущим годом)

Казахстан — 29 млн $ (-20% по сравнению с предыдущим годом)



При этом, в III квартале 2024 года прямые иностранные инвестиции в Грузию снизились УЖЕ на 55,2%



По предварительной информации Сакстата, объем прямых иностранных инвестиций в Грузию составил 197,7 млн $, что на 55,2% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.



Топ-5 стран по объему инвестиций в III квартале 2024 года:



Нидерланды — 60,2 млн $ (+10,5% по сравнению с 54,5 млн $ в 2023 году)

Мальта — 58,3 млн $ (+215,1% по сравнению с 18,5 млн $ в 2023 году)

Великобритания — 55 млн $ (+11,3% по сравнению с 49,4 млн $ в 2023 году)

Турция — 26,9 млн $ (+20% по сравнению с 22,4 млн $ в 2023 году)

Чехия — 26,9 млн $ (+118,7% по сравнению с 12,3 млн $ в 2023 году)





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