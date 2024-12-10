

Экс-замглавы Минсельхоза называет решения режима Иванишвили «предательством нации»

10.12.2024 12:53





Бизнесмен и бывший заместитель министра сельского хозяйства Гиорги Чхеидзе опубликовал развернутое письмо, в котором критикует режим Иванишвили, называя его решения «предательством нации».



Гиорги Чхеидзе, который также является бизнес-партнером председателя Национальной комиссии по коммуникациям Кахи Бекаури в компании «Ori Nabidji», в настоящее время находится в США. «Netgazeti» публикует его письмо полностью:



«Власть, которая ставит свои интересы выше интересов собственного народа и противостоит его устремлениям, обречена на поражение. Чем сильнее она пытается угнетать и подавлять свой народ, тем более жестоким будет её наказание; это неизбежный исторический итог.



Я убеждён, что мы, грузинский народ, сможем защитить наш цивилизационный выбор и свободу. Мы будем бороться до конца и победим любую власть, которая осмелится встать на пути наших стремлений и устремлений.



Сегодня фактическая власть в Грузии находится в руках одного человека — Бидзины Иванишвили, который стал источником власти, захватив страну. Любой член его правительства или партии, которые он собрал вокруг себя, лишён реальных полномочий и не может сделать ни одного значимого шага без одобрения „хозяина“. Эти люди — лишь винтики режима.



Очевидно, что любые важные политические решения принимает именно он, и, соответственно, он несёт всю ответственность. Ответственность также лежит на всех представителях власти, которые своими действиями или бездействием способствуют осуществлению грязных планов Иванишвили, хотя их вина несоизмеримо меньше из-за отсутствия реального влияния на сохранение режима.



Главная борьба должна быть направлена против Иванишвили, а не его подчинённых. Например, что значат такие люди, как Мдинарадзе, Заркуа или Кавелашвили? В нужный момент „хозяин“ легко пожертвует ими, как „птенцами из гнезда“.

Иванишвили установил авторитарное управление, узурпировал судебную власть и полностью захватил власть в стране. Он сделал Грузию уязвимой перед внутренними и внешними угрозами, затормозил её развитие, разрушил стратегические связи с США и Европейским союзом, что привело к утрате союзников, способных помочь нам защитить страну.

Он сознательно оскорбляет общество, унижает его достоинство, разрушает демократические институты и старается лишить народ свободы. Всё это можно назвать одним словом — предательство нации.



Иванишвили считает, что грузины смирятся со всем. Но я уверен, что именно в этой борьбе он потерпит сокрушительное поражение. Его действия перешли все допустимые границы. Теперь речь идёт о жизни и будущем грузинского народа.

Сегодня у нас нет выбора, кроме как бороться до конца за свободу и независимость нашей страны. Борьба — единственный разумный и правильный путь вперёд.»





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