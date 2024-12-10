

Парламент утвердил госбюджет на 2025 год

10.12.2024 21:04





Парламент утвердил госбюджет на 2025 год – документ был принят 88 голосами, единогласно.



Проект бюджета, с приложенными материалами, сегодня на пленарном заседании парламента Грузии представил министр финансов Лаша Хуцишвили.



Бюджет на 2025 год запланирован по следующим макроэкономическим параметрам: реальный экономический рост - 6,0%, а прогноз реального экономического роста в среднесрочном периоде - 5,2%.



ВВП - 3% - тот же показатель остается и на последующие годы.



Прогноз средней инфляции значительно ниже целевого показателя на текущий год и составляет 1.0%, а в среднесрочный период в рамках целевого показателя (3%).



Объем ассигнования госбюджета увеличивается на 895,2 лари и составляет 27 941,7 млн. лари.





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