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Парламент утвердил госбюджет на 2025 год


10.12.2024   21:04


Парламент утвердил госбюджет на 2025 год – документ был принят 88 голосами, единогласно.

Проект бюджета, с приложенными материалами, сегодня на пленарном заседании парламента Грузии представил министр финансов Лаша Хуцишвили.

Бюджет на 2025 год запланирован по следующим макроэкономическим параметрам: реальный экономический рост - 6,0%, а прогноз реального экономического роста в среднесрочном периоде - 5,2%.

ВВП - 3% - тот же показатель остается и на последующие годы.

Прогноз средней инфляции значительно ниже целевого показателя на текущий год и составляет 1.0%, а в среднесрочный период в рамках целевого показателя (3%).

Объем ассигнования госбюджета увеличивается на 895,2 лари и составляет 27 941,7 млн. лари.


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