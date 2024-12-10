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Парламент утвердил госбюджет на 2025 год
10.12.2024 21:04
Парламент утвердил госбюджет на 2025 год – документ был принят 88 голосами, единогласно.
Проект бюджета, с приложенными материалами, сегодня на пленарном заседании парламента Грузии представил министр финансов Лаша Хуцишвили.
Бюджет на 2025 год запланирован по следующим макроэкономическим параметрам: реальный экономический рост - 6,0%, а прогноз реального экономического роста в среднесрочном периоде - 5,2%.
ВВП - 3% - тот же показатель остается и на последующие годы.
Прогноз средней инфляции значительно ниже целевого показателя на текущий год и составляет 1.0%, а в среднесрочный период в рамках целевого показателя (3%).
Объем ассигнования госбюджета увеличивается на 895,2 лари и составляет 27 941,7 млн. лари.
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